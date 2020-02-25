"الصحة العالمية" ترسل فريقا إلى إيران لبحث انتشار "كورونا"

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تعد لإرسال فريق إلى إيران على خلفية رصد حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في هذا البلد.

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وتوقع ليندماير أن يصل الفريق إلى إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق، أفاد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، بأنه كان من المخطط له سابقا إرسال الفريق اليوم الثلاثاء.

وردا على سؤال عن أسباب تأجيل البعثة الطبية، أوضح ليندماير أن الفريق لم يتم إعداده بعد، مضيفا أن المنظمة على اتصال مستمر مع السلطات الإيرانية بهذا الصدد والوفد قد يتم إرساله إما من جنيف أو من مقر المنظمة الإقليمي في القاهرة.

وأشار ليندماير، إلى أن مهمة الخبراء ستكون الكشف عن طبيعة تفشي "كورونا" في البلاد، وأبعاد انتشاره، بالتعاون مع السلطات الإيرانية ومؤسساتها الطبية.

كما يتعين على الفريق تقييم إمكانية أن تقدم "الصحة العالمية" مساعدة لطهران، وخاصة في مجال الدعم التقني وإعداد الكوادر الطبية.

وكانت سلطات إيران أفادت سابقا بأن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد بلغ 43، مع تسجيل 8 وفيات في محافظات قم ومركزي ومازندران.

وتم رصد تفشي فيروس "كورونا" المستجد (COVID-19) في مدينة ووهان وسط الصين، أواخر ديسمبر الماضي. ووصفت منظمة الصحة العالمية الحالة بأنها حالة طارئة ذات أبعاد عالمية.

ورصدت السلطات الصينية 2663 حالة وفاة بسبب الفيروس الجديد، وتعافي أكثر من 1000 مصاب، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين، منذ بدء انتشار الفيروس في الصين، 77.6 ألف.

وخارج الصين، جرى رصد الإصابات بالفيروس في أكثر من 20 دولة.

المصدر: تاس