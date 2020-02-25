وزير الصحة التركي: لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

من جهته، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده اتخذت كافة التدابير اللازمة من أجل الوقاية من الفيروس.

وأشار أردوغان إلى أن حكومته تولي عناية خاصة لقضايا الصحة، مبينا أن توقيف الرحلات الجوية والسكك الحديدية مع إيران تأتي نتيجة لهذه التدابير.

وحذر من أن وصول الفيروس إلى تركيا قد يتسبب بتدهور الأوضاع لمستويات خطيرة، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة التركية "دون أي تردد أو تساهل".

المصدر: وكالات