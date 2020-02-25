إيرانيون يتجاهلون تحذيرات السلطات من انتشار "كورونا" ويقيمون صلاة جماعية في مرقد مقدس (صور + فيديو)

رفض أهالي مدينة قم الإيرانية الالتزام بقرار مجلس المدينة القاضي بمنع الصلاة الجماعية، تفاديا لكورونا، حيث أقاموا صلاة الجماعة في حرم مرقد فاطمة وأزالوا السياج من حول الضريح.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة إقامة شعائر الصلاة الجماعية، وقيام زائرون بملامسة الأضرحة المقدسة، على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يساهم في تسهيل انتشار فيروس "كورونا".

RT

يذكر أن طهران أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن مصابين اثنين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة بشمالي البلاد توفيا، بالإضافة إلى حالة وفاة أخرى في محافظة البرز غربي طهران.

المصدر: RT + وكالات