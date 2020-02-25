مجلس خبراء القيادة في إيران يعلق اجتماعاته بسبب "كورونا"

أصدر مجلس خبراء القيادة في إيران بيانا رسميا أعلن فيه تأجيل اجتماعه الفصلي المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، خشية من إصابة أعضاء المجلس بفيروس "كورونا".

ولم يذكر المجلس الموعد الجديد لعقد الاجتماع.

وكان من المقرر أن يلتقي أعضاء المجلس بالمرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، بعد إنهاء اجتماعهم يوم الخميس الأسبوع المقبل.

ويضم المجلس 88 عضوا، من بينهم رجال دين متقدمون في السن، منحهم الدستور مهمة تعيين وعزل مرشد الثورة الإيرانية.

وقال موقع "اعتماد أنلاين" إن البرلمان الإيراني علق اجتماعاته، مع احتمال إصابة النائب عن مدينة قم بفيروس كورونا.

وأضاف الموقع أنه وبسبب رفض بعض النواب الذين يحتمل إصابتهم بالفيروس، بمن فيهم نائب مدينة قم أحمد أمير آبادي فراهاني، مغادرة اجتماع البرلمان أمس، فقد قررت رئاسة البرلمان تعليق الاجتماعات حتى الأحد المقبل.

ولم يصدر تصريح رسمي بشأن تعطيل الاجتماعات، لكن على غير العادة أنهى البرلمان اجتماعه صباح اليوم بشكل مبكر.

ووفقا لموقعه الرسمي فقد كان مقررا أن يعقد البرلمان اجتماعات هذا الأسبوع حتى يوم الخميس ليناقش عددا من تقارير اللجان المختصة، بما فيها تقرير دوري حول تطبيق الاتفاق النووي قدمته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

المصدر: RT