الإدارة الأمريكية تضع خطة بقيمة 2.5 مليار دولار لمحاربة "كورونا"

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا (COVID-2019)، ومنها مليار دولار للبحث عن لقاح ضد العدوى​​​ بهذا الفيروس.

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وقال البيت الأبيض في رسالة بعث بها بهذا الخصوص: "اليوم، ترسل الإدارة إلى الكونغرس خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار للتعجيل بتطوير اللقاح ودعم عمليات التحضير والاستجابة وشراء المعدات والمستلزمات الضرورية".

وتقترح الخطة تحويل الأموال المتبقية من الميزانية المخصصة سابقا لمكافحة الأمراض الأخرى، وبينها الناجمة عن فيروس إيبولا، من أجل التصدي لانتشار كورونا.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي عبر "تويتر"، أن "فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة"، مضيفا: "إننا على اتصال مع الجميع وكافة البلدان ذات الصلة. تعمل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بصورة جادة وذكية للغاية".

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

في غضون ذلك، يتوقع أن يعقد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة لإحاطة أعضاء مجلس الشيوخ علما حول التدابير المتخذة من أجل منع تفشي المرض في البلاد. ويوم الأربعاء ستجرى جلسة مفتوحة في مجلس النواب حول الموضوع نفسه.

وكانت القوات الأمريكية المتمركزة بكوريا الجنوبية أكدت، أمس الاثنين، إصابة أحد أفراد عائلة جندي تابع لها بفيروس كورونا.

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وحسب البيانات الأخيرة سجلت السلطات الأمريكية إصابة أكثر من 50 شخصا بالفيروس على أراضيها، وبينهم 36 مواطنا تم إجلاؤهم من سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في اليابان، و3 آخرين نقلوا من مدينة ووهان الصينية المنكوبة.

المصدر: وكالات + RT