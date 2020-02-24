سياسي إسرائيلي يدعو لقتل 50 فلسطينيا مقابل كل صاروخ‎ من غزة

دعا إيتمار بن غافير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (يمين متطرف)، إلى قتل 50 فلسطينيا مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال بن غافير، في تغريدة على موقع "تويتر": "يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تسمح للجيش بحرية العمل، يجب أن يقتل 50 إرهابيا مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه".

وأضاف زعيم الحزب، أن "شعب الجنوب يعيش في خوف.. الحكومة لا تراهم.. إنهم مواطنون من (الدرجة الثانية).. يعيدون بناء حياتهم في حياة ما بعد الصدمة".

תושבי הדרום חיים בפחד! הממשלה לא רואה אותם. הם אזרחים סוג ב'. הם משקמים את חייהם בפוסט טראומה בין הסבבים.



משפחות בריצה בלתי נגמרת למקלטים. ילדים וילדות רועדים מבכי ומרטיבים במיטה. תסתכלו לי בעיניים ותגידו לי: לא נמאס לכם? רק עוצמה יהודית תעשה לזה סוף! 50 מחבלים הרוגים על כל טיל pic.twitter.com/OpL3EDCZsH — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 24, 2020

وفي وقت سابق مساء الاثنين، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استمرار القصف على قطاع غزة، وفق تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجمات ضد مواقع تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة، ومن بينها نتيفوت، وعسقلان، وسديروت.

المصدر: RT + وكالات