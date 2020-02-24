إسرائيل.. إلقاء القبض على ضابط شرطة يشتبه باغتصابه جندية

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أحد عناصرها للاشتباه بأنه اغتصب جندية، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكشفت الصحيفة أن الشرطي البالغ من العمر 47 عاما يشتبه في أنه استخدم الكذب والخداع لإقامة علاقة جنسية مع الجندية، وقدم نفسه على أنه يخدم في وحدة سرية، وعرض عليها الانضمام لتلك الوحدة.

ووفقا للصحيفة، فقد "أكد الشرطي للجندية بأنه يتوجب عليها إقامة علاقة جنسية معه كجزء من إجراءات فحص القبول في الوحدة"، وارتكب حسب بيان الشرطة بحقها مخالفات جنسية على مدار عدة أشهر.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم غدا الثلاثاء استدعاء الشرطي إلى محكمة الصلح في القدس، لتمديد فترة احتجازه.

المصدر: يديعوت أحرونوت