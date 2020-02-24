ألمانيا.. إصابة 15 شخصا على الأقل في حادثة دهس (صور + فيديو)

أفادت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الاثنين، بأن 15 شخصا على الأقل أصيبوا في حادثة دهس خلال احتفالات بمدينة فولكمارسن.

وقالت الشرطة الألمانية، إن سيارة مسرعة اخترقت حشدا من الناس في موكب احتفالي ببلدة فولكمارسن، مخلفة عددا من الجرحى.

وأضافت في إفادة صحفية، أنها اعتقلت سائق السيارة.

وبحسب "رويترز"، رفضت الشرطة الألمانية القول ما إذا كانت تعتبر الواقعة حادثا أم هجوما متعمدا.

Beim Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Informationen wurden mehr als zehn Menschen verletzt - auch Kinder.



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إلى ذلك، أشارت تقارير إعلامية إلى أن من بين المصابين أطفال، كما أوضحت نقلا عن شهود عيان، أن السائق كان يوجه السيارة نحو المترجلين.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع من قتل مسلح لـ11 شخصا وإطلاقه الرصاص على نفسه، في واحدة من أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب "رويترز".

#Germany#Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs — Xy5Z89🇩🇪 (@Xy5Z89) February 24, 2020

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 24, 2020

المصدر: وكالات