الاتحاد الأوروبي: ننظر في سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أزمة انتشار "كورونا"

أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يبحث سيناريوهات مختلفة لتطور الأوضاع الخاصة بتفشي فيروس "كورونا" على أراضيه.

إقرأ المزيد

وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد، يانيش لينارشيش، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الاثنين: "نعمل على وضع مختلف السيناريوهات المحتملة للتعامل العاجل.. وسيجري بحث المسألة اليوم في اجتماع للجنة الصحة في المفوضية الأوروبية".

وردا على سؤال عما إذا يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض تقييدات على التنقل داخل منطقة شنغن، أشار لينارشيش إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي توصيات بشأن وقف التنقلات، بما فيها عبر السكك الحديدة، على خلفية انتشار الفيروس.

وأضاف أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة "كورونا" تقوم على ثلاثة ركائز وهي تحليل الوضع، والتنسيق، والاستجابة المتناسبة.

وأكد: "نعمل كل ما بوسعنا لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن لا داع للذعر، ولا ينبغي الاستسلام للتضليل، بل يجب تنسيق الجهود وتبادل المعلومات باستمرار، فليس هناك من سبيل آخر للتغلب على المشكلة".

وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن تخصيص أكثر من 230 مليون يورو لدعم الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، الذي تسبب في وفاة عدد من الأشخاص في دول أوروبية، وخصوصا في إيطاليا.

المصدر: وكالات