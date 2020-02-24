 
مباشر
عاجل
نائب في البرلمان الإيراني: 50 حالة وفاة بفيروس "كورونا" في مدينة قم وحدها

أفغانستان تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في أراضيها

أخبار العالم

أفغانستان تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس
Reuters ARC-Jean-Bernard Sieber
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbpq

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ولاية هيرات الواقعة على الحدود مع إيران.

وقال وزير الصحة، فيروز الدين فيروز، في مؤتمر صحفي، إنه تم التأكد من إصابة أحد الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم.

وأعلنت السلطات الأفغانية حالة الطوارئ في ولاية هيرات المتاخمة لإيران، التي بدورها أكدت حتى الآن وفاة 12 شخصا جراء إصابتهم بـ"كورونا" وتسجيل 47 إصابة.

وتعاني أفغانستان من الفقر وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط استمرار النزاع الدامي الذي تعيشه البلاد منذ 18 عاما.

المصدر: RT + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة حراك مستمر.. "يتنحاو قاع" ما يزال يصدح في شوارع الجزائر