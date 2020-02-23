نائب مدينة قم الإيرانية: القائد جريح ونحن الآن من دون قائد

نشر نائب مدينة قم الإيرانية، أحمد أمير آبادي فراهاني، تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد، تحدث فيها عن كلمة الرئيس حسن روحاني بخصوص فيروس "كورونا" المستجد.

وقال نائب مدينة قم أحمد أمير آبادي فراهاني في التغريدة: "السيد رئيس الجمهورية، قال إن وزير الصحة هو قائد عمليات مكافحة كورونا.. هذا جيد، لكن قم هي مركز كورونا فلماذا هذا القائد لا يزور قم".

وأضاف أن التحاليل الطبية لرئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم، كانت إيجابية وأثبت إصابته بالفيروس.

وتابع قائلا: "يعني أن القائد الموجه لعمليات مكافحة الفيروس جريح ونحن الآن من دون قائد".

وأدى انتشار فيروس "كورونا" في إيران إلى وفاة 8 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 40، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية.

كما كشف وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن مصدر تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد، حيث صرح بأن أحد المتوفين جراء الفيروس في مدينة قم، تاجر زار الصين بعد بدء انتشار "كورونا" هناك، ويعتبر أنه ناقل المرض القاتل إلى إيران.

جدير بالذكر أن العديد من البلدان المجاورة لإيران أغلقت حدودها معها، ومنعت مواطنيها من السفر إلى إيران.

المصدر: RT + وكالات