ثبوت إصابة 4 بفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة بعد إجلائهم من سفينة سياحية

قال كبير الأطباء في بريطانيا، كريس ويتي، في بيان على "تويتر"، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابة 4 مسافرين بـ"كورونا" بعد إجلائهم من السفينة "دياموند برنسيس" السياحية في اليابان.

وأفاد كريس ويتي بأن "الفحوص أثبتت إصابة 4 مرضى جدد في إنجلترا بفيروس "كوفيد - 19" مما يرفع إجمالي عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 13".

إقرأ المزيد

وتابع كبير الأطباء في بريطانيا "انتقل الفيروس للمصابين في السفينة السياحية "دياموند برنسيس"، ويجري نقل المرضى من أرو بارك إلى المراكز المتخصصة بخدمة الصحة الوطنية".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن بروكسل لا ترى سببا "للذعر" بعد ظهور فيروس "كورونا" في إيطاليا حيث، أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب أكثر من 150 آخرين.

كما صرح مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، عقب اجتماع للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في السعودية: "الاتحاد لديه ثقة كاملة في السلطات الإيطالية والقرارات التي تتخذها".

وأضاف: "نشعر بقلق من احتمال انتقال العدوى، لكن لا داعي للذعر".

وأعلنت السلطات الإيطالية، الأحد 23 فبراير، وفاة شخص ثالث مصاب بفيروس "كورونا"، شمال البلاد.

وأمام تنامي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إيطاليا، حيث تجاوز 150، وفقا للإحصائيات الرسمية، كثفت روما جهودها لوقف تفشيه، وذلك عبر عزل المدن والبلدات الأكثر تعرضا لانتشار المرض المعدي، وإلغاء فعاليات حاشدة، من بينها كرنفال البندقية.

المصدر: وكالات