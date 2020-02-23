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ظريف للصحفيين: أقسم أنني لست مصابا بفيروس "كورونا" (فيديو)

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ظريف للصحفيين: أقسم أنني لست مصابا بفيروس
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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مازح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عددا من الصحفيين، قائلا إنه ليس مصابا بفيروس "كورونا" المستجد، الذي بدأ انتشاره في إيران منذ الأربعاء الماضي.

وخاطب ظريف الصحفيين قبيل استقباله نظيره النمساوي الكساندر شالنبرغ، في وزارة الخارجية بالقول مازحا: "أقسم بالله أنني لست مصابا بفيروس كورونا".

وأصاب الفيروس مسؤولا في إحدى بلديات العاصمة طهران، بالإضافة إلى مرشحين اثنين فازا بالانتخابات البرلمانية، بحسب ما أكدت تقارير صحفية إيرانية، يوم السبت.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أعلن عن إلغاء مؤتمره الصحفي يوم الاثنين 24 فبراير، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وأدى انتشار فيروس "كورونا" في إيران إلى وفاة 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 42 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية نشرتها يوم الأحد.

جدير بالذكر أن العديد من البلدان المجاورة لإيران أغلقت حدودها معها، ومنعت مواطنيها من السفر إلى إيران.

المصدر: RT + وكالات

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