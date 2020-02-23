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زلزال جديد بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران

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زلزال جديد بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران
Reuters
آثار زلزلال في إيران- أرشيف
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ضرب زلزال جديد بقوة 5.7 على مقياس ريختر، اليوم الأحد، محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وهو يعد الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة.

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن سكان ولاية وان التركية الحدودية مع إيران شعروا بالزلزال.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في وقت سابق من يوم الأحد صباحا، في شمال غربي إيران، وكان على عمق 6 كم، في المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا.

وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 75 شخصا وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران.

المصدر: RT

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