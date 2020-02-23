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أفغانستان وباكستان وأرمينيا تغلق الحدود مع إيران بسبب "كورونا"

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أفغانستان وباكستان وأرمينيا تغلق الحدود مع إيران بسبب
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معبر حدودي بين باكستان وإيران
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أعلنت أفغانستان وباكستان وأرمينيا، اليوم الأحد، إغلاق الحدوده مع إيران، على خلفية تنامي حالات الإصابة بمرض "كورونا" في هذا البلد.

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وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى في محافظة بلوشستان (جنوب غربي باكستان): "أغلقنا حدودنا مع إيران على خلفية معلومات حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في هذا البلد".

فيما أعلن مجلس الأمن القومي في أفغانستان، الأحد، أن حكومة هذا البلد "حظرت مؤقتا" الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وأوضح المجلس، في بيان صدر إثر إعلان السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة ثلاثة مصابين إضافيين بالفيروس (لترتفع حصيلة ضحايا "كورونا" في إيران إلى 8)، بأن "قرار حظر السفر مؤقتا إلى إيران ومنها" برا وجوا اتخذ "من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا في أفغانستان"، حيث لم تسجل أي إصابة حتى الآن.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن حكومته ستتخذ، خلال اجتماع طارئ، قرارا بإغلاق حدود البلاد مع إيران وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوعين. وأوضح باشينيان أن القرار سيتم اتخاذه بناء على إحدى مواد "قانون حدود الدولة" التي تقضي بغلق الحدود الوطنية تحسبا لدخول فيروسات من الخارج إلى أراضي البلاد.

كما أعلنت تركيا هي الأخرى، إغلاق منافذها الحدودية مع إيران، وتعليق الرحلات الجوية مع هذا البلد "مؤقتا" في ظل تزايد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد فيه.

وجاءت خطوات الدول الأربع، مع قرار العراق تمديد إغلاق حدوده أمام الأجانب القادمين من إيران، وإعلان الأردن منع دخول الأجانب من إيران وكوريا الشمالية والصين إلى أراضيه، لتزيد من حالة العزل التي وقعت فيها إيران بسبب تشفي فيروس "كورونا".

المصدر: euronews.com + إنترفاكس

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