الداخلية الإيرانية: "كورونا" و"الطائرة الأوكرانية" من أسباب ضعف إقبال المصوتين على انتخابات البرلمان

بلغت نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات البرلمان الإيراني 42.57%، وحصل المحافظون فيها على الغالبية الساحقة من المقاعد، حسبما أفاد وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي.

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وفي مؤتمر صحفي بطهران، اليوم الأحد، قال الوزير إن 24 مليونا و512 ألفا و404 مقترعين شاركوا في التصويت.

وفي تعليقه على ضعف الإقبال في الانتخابات، التي شهدتها البلاد، يوم الجمعة الماضي، أشار فضلي إلى أن انتشار فيروس "كورونا" والأحداث السياسية الأخيرة، من بينها إسقاط الطائرة الأوكرانية، أثرت بشكل سلبي على نسبة الاقتراع.

المصدر: RT