اليابان تعلن ثالث حالة وفاة بسبب "كورونا" على متن سفينة "دايموند برنسيس"

أعلنت السلطات في اليابان تسجيل ثالث حالة وفاة على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة بالحجر الصحي في اليابان، بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد بين ركابها.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية اليوم أن "السلطات سجلت ثالث حالة وفاة على متن السفينة المحتجزة"​​​.

ووضعت السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كرنيفال كورب"، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما الياباني في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها ونزل في هونغ كونغ، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة المئات منهم بعدوى "كورونا". وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفيات.

المصدر: وكالات