قوات "الباسيج" في الحرس الثوري الإيراني تعلن استعدادها لمواجهة انتشار "كورونا" في البلاد

أعلنت قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأحد، عن استعداد كوادرها الطبية في الجامعات والمستشفيات للتعاون مع وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا"، إلى 8 أشخاص، وتسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 43 حالة.

وفي إطار مساعي السلطات الإيرانية للتصدي لانتشار الفيروس بدأت اليوم الأحد عمليات تعقيم قطارات الأنفاق في مدينة أصفهان، تخوفا من انتقال العدوى إلى هذه المدينة، التي لم يعلن فيها حتى الآن تسجيل أي إصابة.

بدوره أعلن مدير المتاحف الإيرانية إغلاق جميع المتاحف في 9 مدن، بما فيها العاصمة طهران، تخوفا من تفشي فيروس "كورونا".

كذلك قررت السلطات الإيرانية إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد.

من الجدير ذكره، أن دور الحرس الثوري في إيران لا يقتصر على الأعمال الحربية، بل ويقوم خلال الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل، بدور الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين.

المصدر: RT