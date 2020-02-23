إسرائيل.. وضع 200 شخص قيد الحجر الصحي تحسبا لانتشار كورونا

وضعت السلطات الإسرائيلية نحو 200 شخص قيد الحجر الصحي في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في أراضيها، بعد الكشف عن زيارة سياح كوريين جنوبيين مصابين إلى البلاد مؤخرا.

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وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد بأن السلطات قررت الحجز الصحي المنزلي لمدة أسبوعين لكل من كان على تواصل وثيق مع هؤلاء السياح الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عقب عودتهم إلى بلادهم.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن هذا الإجراء يطال حوالي 180 تلميذا وعشرة معلمين في مدارس بالعفولة وكريات حاييم وبئر السبع، وتم وضعهم قيد الحجر الصحي حتى الأربعاء القادم، لأنهم كانوا على مقربة من السياح المصابين التسعة، ولم تظهر عليهم حتى الآن أعراض الإصابة بكورونا.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اليوم جلسة مشاورات إضافية حول خطر تفشي الوباء في إسرائيل، بمشاركة وزراء ومدراء مستشفيات ومسؤولين آخرين.

في الوقت نفسه، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإخضاع المواطنين العائدين من إيطاليا وتايوان وأستراليا للفحوص الطبية الإلزامية، وذلك بعد أن منعت ركاب طائرة هبطت الليلة الماضية في مطار بن غوريون قادمة من كوريا الجنوبية، من النزول، باستثناء الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

المصدر: هآرتس + مكان