 
مباشر

االكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب "كورونا" المستجد 

أخبار العالم

االكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب
Reuters
الموانيء الكويتية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbke

أعلنت مؤسسة الموانئ الكویتیة حظر دخول السفن القادمة من إیران بكل أنواعھا لموانئ الشعیبة والشویخ والدوحة، حتى إشعار آخر، بعد تسجیل حالات إصابة ووفیات بفیروس "كورونا" في إيران.

وقال المدیر العام للمؤسسة، الشیخ یوسف عبد الله صباح الناصر الصباح، في بیان صحفي الیوم الأحد: "إن ھذا القرار جاء ضمن الإجراءات الإحترازیة التي تتخذھا المؤسسة للحیلولة دون دخول فیروس كورونا المستجد إلى البلاد".

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس
ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس "كورونا" في إيران

وأضاف المسؤول أن القرار یأتي أیضا انسجاما مع الخطة التي وضعتھا الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابیر اللازمة في مكافحة الفیروس.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 8 أشخاص، وتسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 43 حالة.

المصدر: كونا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إماراتي يقول إنه تزوج من 35 امرأة!