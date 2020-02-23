تقرير: إجلاء أمريكيين مصابين بـ"كورونا" دون التشاور مع ترامب يثير غضبه

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولين أمريكيين بارزين أمروا بإجلاء مجموعة من مواطنيهم المصابين بفيروس "كورونا" من اليابان دون التشاور مع الرئيس دونالد ترامب، ما أثار غضبه.

ونقلت الصحيفة أمس السبت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية تأكيدهم أن ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري أعرب عن غضبه، لمستشارين كبار في إدارته على خلفية إجلاء 14 أمريكيا مصابا بـ"كورونا" من ركاب سفينة "أميرة الماس" السياحية الموبوءة بالفيروس، وتم إجلاؤهم داخل غرفتين معزولتين في طائرتين خاصتين أجلتا في الوقت نفسه أمريكيين أصحاء.

وأوضحت مصادر أن ترامب وافق السبت الماضي على ضرورة بقاء الأمريكيين المصابين في اليابان وعدم إجلائهم على متن طائرة واحدة مع الأصحاء.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الأمريكية قررت مع مسؤول صحي رفيع المستوى، عند اكتشف أمر إصابة 14 شخصا بفيروس "كورونا" من أصل 328 أمريكيا كانوا يعدون أصحاء وفي طريقهم إلى مطار، إجلاء المصابين أيضا "مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة" دون إبلاغ الرئيس وبعض الأعضاء في فريقه الخاص بمحاربة الفيروس، ودون مراعاة توصيات مراكز مكافحة الأمراض.

ووفقا لمسؤولين، كان ترامب غاضبا عندما علم عن تلك الخطوة التي أصبحت أمرا واقعا، مبديا عارضته لها، ومحذرا من أنها قد تضر بجهود إدارته للتعامل مع الفيروس.

المصدر: واشنطن بوست