ما مصير فيزا "شينغن" في ظل انتشار "كورونا" في إيطاليا؟

أعلنت إيطاليا أنها لا تعتزم حاليا طلب تجميد اتفاقية شينغن الخاصة بحرية تنقل المواطنين داخل الاتحاد الأوروبي، رغم الزيادة الحادة في عدد المصابين بفيروس كورونا في أراضيها.

وأكد رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، في ختام اجتماع طارئ تبنى فيه مجلس الوزراء أمس السبت قرارا خاصا بمحاربة الفيروس الجديد، أن "هذه الفرصة متوفرة لكن روما لا تنوي اللجوء إليها حاليا والتقدم بطلب تجميد الاتفاقية الخاصة بحرية تنقل المواطنين داخل الاتحاد الأوروبي".

ووصف كونتي هذا الإجراء بأنه صارم بشكل مفرط ولا يتطابق مع احتياجات المواطنين الإيطاليين في مجال ردع الفيروس، معربا عن تصميم حكومته على اتخاذ تدابير "مرنة ومناسبة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته في الاجتماع الذي استغرق خمس ساعات قررت "إقامة معابر وحظر دخول المواطنين إلى مناطق انتشار الفيروس وخروجهم منها"، مبديا استعداد السلطات لإشراك القوات المسلحة في هذه العملية.

وأكد كونتي تجميد أنشطة العمل والفعاليات الدراسية والشعبية في تلك المناطق.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إيطاليا إلى 79 شخصا، توفي اثنان منهم.

المصدر: نوفوستي