ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في إيطاليا إلى 100 حالة

أعلنت الحكومة الإيطالية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 100، توفي اثنان منهم يومي الجمعة والسبت.

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وقال اتيليو فونتانا، حاكم منطقة لومباردي: إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة لومباردي الايطالية ارتفع إلى 89 حالة، وبذلك يرتفع العدد الاجمالي لعدد الإصابات إلى 100 حالة.

إلى ذلك قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريليقال بوريلي: "العدد الأكبر للمصابين عندنا في لومباردي - 54 شخصا، و17 شخصا في فينيتو، والباقون في إميليا، ولاتسيو وبييمونتي"​​​.

وكانت إيطاليا أول دولة في منطقة اليورو تعلق جميع رحلات الطيران المباشرة من وإلى الصين مما أثار حفيظة حكومة بكين.

واتخذت روما هذا القرار بعدما اكتشفت إصابة سائحين صينيين قدما إليها من ووهان بالفيروس في نهاية يناير الماضي.

وقال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، أمس السبت، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

المصدر: وكالات