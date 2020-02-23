ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في إيطاليا إلى 79 حالة مات منهم شخصان

أعلنت الحكومة الإيطالية اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، توفي اثنان منهم يومي الجمعة والسبت.

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وقال رئيس الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريليقال بوريلي: "العدد الأكبر للمصابين عندنا في لومباردي - 54 شخصا، و17 شخصا في فينيتو، والباقون في إميليا، ولاتسيو وبييمونتي"​​​.

وفقا لبو ريلي، تم نقل 51 شخصا إلى المستشفيات، من بينهم 18 حالة في العناية المركزة و11 آخرون يخضعون لحجر صحي بالمنازل.

وكانت إيطاليا أول دولة في منطقة اليورو تعلق جميع رحلات الطيران المباشرة من وإلى الصين مما أثار حفيظة حكومة بكين.

واتخذت روما هذا القرار بعدما اكتشفت إصابة سائحين صينيين قدما إليها من ووهان بالفيروس في نهاية يناير الماضي.

وقال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، أمس السبت، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

المصدر: وكالات