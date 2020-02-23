حالة "كورونا" دفعت وزيرا يابانيا للاعتذار!

اعتذر وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، عن سماحه لامرأة بمغادرة السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس "كورونا" والراسية قرب طوكيو، وأثبتت الاختبارات إصابة هذه المرأة بالفيروس.

وغادرت هذه المرأة، وهي في الستينات من عمرها، السفينة يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيجي بشمالي طوكيو.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، مساء السبت: "نعتذر بشدة عن هذا الموقف، الذي نجم عن إهمالنا. وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة، مثل زيادة إجراءات الفحص، لمنع تكرار ذلك".

وكشف وزير الصحة الياباني، في وقت سابق أن الاختبارات أثبتت إصابة نحو 400 شخص بفيروس "كورونا"، من ركاب السفينة السياحية، التي تخضع منذ بداية الشهر الجاري للحجر الصحي في أحد الموانئ اليابانية.

المصدر: رويترز