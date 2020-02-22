إيران.. إغلاق كل الجامعات والكليات في 9 محافظات على خلفية تفشي "كورونا"

أعلن علي رضا وهاب زاده، مستشار وزارة الصحة الإيراني، مساء اليوم السبت، عن إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد، حسبا أورد مراسلنا.

وقال وهاب زاده أن الإجراء المتخذ على خلفية تفشي فيروس "كورونا" تشمل الجامعات والكليات في محافظات طهران والبرز وقزوين والمركزي وقم وهمدان وأصفهان وجيلان ومازندران، مشيرا إلى إنها ستبقى مغلقة حتى نهاية الأسبوع.

فيما أفادت وكالة "إيران نيوز" العاملة عبر قناتها بتطبيق "تلغرام"، بإصابة 2 من المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الإيرانية عن مدينة رشت (بولاية جيلان)، هما علي آقازادة وعلي رمضاني، بفيروس "كورونا" الجديد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 6، وذلك بعد وفاة شخص في محافظة مركزي إثر إصابته بهذا الفيروس. أما إجمالي عدد المصابين به في البلاد فبلغ 28، حسبما أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت.

المصدر: RT