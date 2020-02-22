أفغانستان.. اشتباكات بين "طالبان" والقوات الحكومية في أول أيام الهدنة

وقعت اشتباكات بين مسلحي حركة "طالبان" وقوات الأمن الأفغانية في عدة مناطق بأفغانستان، وذلك بعد يوم من إعلان أسبوع "لخفض العنف".

وأعلنت السلطات الأفغانية أن عناصر "طالبان" هاجموا قوات الأمن في ولاية بلخ بشمال البلاد صباح اليوم السبت.

وأكدت حركة "طالبان" شنها الهجوم، مشيرة إلى أن قافلة للقوات الأفغانية دخلت منطقة تسيطر عليها الحركة.

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وأشار المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد إلى وقوع اشتباكات في مختلف المناطق الأخرى، مضيفا أنها لا تعتبر انتهاكا، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار".

ولم ترد تفاصيل بعد عن وقوع قتلى أو مصابين في تلك الاشتباكات.

يذكر أن الولايات المتحدة وحركة "طالبان" اتفقتا على "خفض العنف" في أفغانستان لمدة 7 أيام، وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاق بينهما قد يؤدي إلى سحب آلاف العسكريين الأمريكيين من البلاد.

المصدر: رويترز