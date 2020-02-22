الصين تسجل انخفاضا حادا بعدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا"

سجلت الصين انخفاضا حادا بعدد الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، لكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من المبكر التكهن بشأن تفشي المرض مع تسجيل إصابات جديدة في دول أخرى.

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وقالت السلطات الصينية إن البر الرئيسي سجل 397 حالة مؤكدة جديدة أمس الجمعة، نزولا من 889 في اليوم السابق. وزادت الأعداد في أماكن أخرى مع اتساع تفشي المرض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.

وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات السبت، إن عدد الإصابات الجديدة تضاعف ليصل إلى 433، وأشارت إلى أن العدد قد يرتفع بشكل كبير إذ جرى الإبلاغ عن إصابة أكثر من ألف شخص بأعراض تشبه الإنفلونزا بعد حضور مناسبة بإحدى الكنائس.

وظهر كورونا في حوالي 26 دولة ومنطقة خارج الصين وأودى بحياة 13 شخصا حتى الآن، وفق "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها من عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس في أماكن أخرى دون أن تكون لها صلة واضحة بالصين، وتشمل أشخاصا لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة طلبت 675 مليون دولار لدعم البلدان الأكثر احتياجا، مشيرا إلى إعطاء الأولوية إلى 13 دولة في إفريقيا بسبب علاقاتها مع الصين.

وقال تيدروس إنه وفقا للبيانات المتاحة، يظل المرض بسيطا لدى 80% من المصابين وخطيرا أو حرجا لدى 20%، ويكون قاتلا في 2% من جميع الحالات.

المصدر: رويترز