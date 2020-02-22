إيران تعلق على قرار "فاتف" إدراجها على القائمة السوداء

أصدر البنك المركزي الإيراني تعليقا على قرار مجموعة العمل المالي "فاتف" إدراج الجمهورية الإسلامية على قائمتها السوداء الخاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأشار محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، مساء أمس الجمعة إلى أن قرار المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا لها لن يؤثر على التجارة الخارجية وسعر الصرف في البلاد، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء "فارس" شبه الرسمية.

وشدد المحافظ على أن بيانات "فاتف" توثق اتخاذ طهران خطوات هامة في سبيل محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وحمل الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما المسؤولية عن الضغط على المجموعة اعتبارا من صيف عام 2016 من خلال "ذرائع غير مهنية" ومحاولات للتدخل في تقارير الخبراء.

وذكر المسؤول أن إيران تمكنت رغم الضغوط الأمريكية من إيجاد روابط مالية غير قابلة للحظر مع العالم، مضيفا أن البنك المركزي للجمهورية الإسلامية بالتعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية "سيواصل مساره في تلبية الاحتياجات التجارية للبلاد دون كلل".

المصدر: فارس