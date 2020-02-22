النيجر: تحييد 120 إرهابيا بعملية مشتركة مع فرنسا

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أمس الجمعة عن تحييد 120 إرهابيا ضمن إطار عملية عسكرية مشتركة أطلقتها الشهر الجاري بالتعاون مع قوة برخان الفرنسية جنوب غرب البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس أن القوات المشاركة في العملية التي جرت في شمال منطقة تيلابيري عند الحدود مع مالي لم تتكبد أي خسائر بشرية وتمكنت من مصادرة وتدمير عشر دراجات نارية ومعدات تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة يدوية الصنع وللمراقبة.

وأشاد وزير الدفاع النيجري، إيسوفو كاتامبي، بالتعاون مع "الشريك الاستراتيجي" فرنسا في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن هذه العملية تتطابق مع التوصيات الصادرة عن قمة "بو" التي استضافتها فرنسا في 13 يناير الماضي.

المصدر: أ ف ب