زامبيا.. حشود غاضبة تقتل عشرات المشتبه فيهم برش مادة سامة على منازل

أعلنت الشرطة في زامبيا اليوم السبت أن 43 شخصا قتلوا وأصيب 23 آخرون جراء أعمال عنف اندلعت في مختلف مناطق البلاد على خلفية سلسلة هجمات كيميائية على منازل مدنيين.

وأعلن القائد العام للشرطة، كاكوما كانغانجا، في تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة لوساكا اليوم، أن هؤلاء الأشخاص قتلوا وجرحوا على أيدي حشود غاضبة بسبب شبهات بأنهم يقفون وراء تلك الهجمات التي نفذت تحت غطاء الليل في خمس محافظات على الأقل باستخدام مادة غازية سامة.

وأشار الضابط إلى أن الشرطة تلقت حتى الآن 511 بلاغا بشأن حوادث رش مواد سامة على منازل، مضيفا أن 1687 شخصا تأثروا بهذه الهجمات، فيما اعتقلت الشرطة 60 مشتبها فيهم، حسب ما نقلت عنه وكالة "بلومبرغ".

وأكد كانغانجا أن مشاغبين اقتحموا مراكز للشرطة في بعض مناطق البلاد في محاولة لـ"تحقيق العدالة فورا" بحق المشتبه فيهم من المعتقلين داخلها، لافتا إلى أن خمسة أشخاص من هذه الحشود احتجزوا بتهمة التحريض على العنف ويواجهون تهم بـ"القتل".

ووردت في وسائل الإعلام المحلية خلال الأسبوع الأخير تقارير عن فوضى تعم مختلف مناطق البلاد، حيث كان بين ضحايا الحشود الغاضبة السكرتير الدائم السابق في وزارة الحكومة المحلية ووزارة العمل، تيموثي حاكويو.

من جانبه، أعرب، إينونغي فينا، نائب رئيس زامبيا، للصحفيين أمس الجمعة عن قناعته بأن الهجمات الليلية الغاضبة جاءت ضمن إطار خطة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، مشددا على أن الدولة التي تتجه نحو الانتخابات العام المقبل لن تتسامح مع محاولات الإطاحة بالحكومة.

المصدر: وكالات