 
مباشر

الصحة العالمية: قلقون من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا بمرضى

أخبار العالم

الصحة العالمية: قلقون من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا بمرضى
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbe2

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا بمرضى.

إقرأ المزيد
إيران تكشف عن حالات إصابة جديدة بـ
إيران تكشف عن حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5 أشخاص

يأتي ذلك، بعدما أعربت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن قلقها من زيادة تفشي فيروس كورونا في إيران وانتشاره في دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.

وقال أمين عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، إن "المنظمة عينت 4 مبعوثين خاصين" ضمن جهودها لمواجهة كورونا حول العالم.

وأشار إلى أن بعثة مشتركة تقودها المنظمة في الصين ستتوجه إلى ووهان اليوم السبت لمواصلة عملها بالمدينة التي ظهر بها كورونا لأول مرة.

وأضاف أن المنظمة تخشى تفشي كورونا بالدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، معربة عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بكورونا في إيران.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ولي العهد ومغني الراب الأمريكي "الغاضب"