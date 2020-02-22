حرمان الأمير هاري وزوجته ماركل من استخدام كلمة "ملكي" كعلامة تجارية

لم يعد الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، قادرين على استخدام كلمة "ملكي" كعلامة "ساسكس رويال" التجارية.

وذكرت قناة "بي بي سي" البريطانية أن العائلة الملكية بحثت مسألة احتفاظ الأمير هاري وزوجته باستخدام الكلمة كعلامة تجارية بعد تخليهما طوعيا عن الصفة الملكية والامتناع عن مواصلة عملهما كفردين من العائلة المالكة.

وقررت العائلة المالكة أنه لا يمكن استخدام هذه الكلمة في العلامة التجارية للموقع الإلكتروني الخاص بهما، وكذلك في مؤسستهما التي تعمل في مجال الكتب والأدوات المكتبية والملابس وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية والحملات الخيرية.

وقد اتفق الزوجان في شهر يناير الماضي، مع الملكة إليزابيث الثانية، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي للقيام بـ"دور تقدمي جديد" يأملان من خلاله تمويل نفسيهما دون الاعتماد على المخصصات الملكية.

المصدر: وكالات