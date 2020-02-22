إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بفيروس"كورونا" المستجد

كشفت وسائل إعلام إيطالية مساء الجمعة عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد.

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ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" وغيرها من وسائل الإعلام الإيطالية تعود حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 78 عاما ويسكن بالقرب من بادوفا في منطقة فينيتو​​​.

وأفادت السلطات الإيطالية، مساء الجمعة، بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16 حالة.

وكانت حالة الاشتباه الأولى سجلت في إيطاليا لمواطن (38 عاما) تم إدخاله المستشفى يوم الأربعاء، ونظرا لعدم وجود اتصال واضح له بالصين، لم يربط الأطباء على الفور حالته بفيروس "كورونا"، لكن بعد تدهور حالته، وإدخاله العناية المركزة، أبلغ الأطباء أنه قضى بعض الوقت في وقت سابق من هذا الشهر مع صديق كان في الصين في يناير الماضي.

المصدر: وكالات