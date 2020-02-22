رسالة شكر من الرئيس الصيني لبيل غيتس وزوجته!

أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالة إلى مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، أعرب فيها عن شكره له ولزوجته ميليندا، للدعم الذي قدماه للصين في التصدي لفيروس "كورونا" الجديد.

وقال الرئيس الصيني في رسالته: "نمر الآن بوقت حرج في مكافحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19). أنا ممتن للغاية لسخاء مؤسسة بيل وميليندا غيتس ولخطابكما، الذي يعرب عن تضامنكما مع الشعب الصيني في هذه اللحظة الهامة".

وأضاف بينغ في رسالته: "حشدنا أمتنا واتخذنا عددا من التدابير غير المسبوقة لاحتواء الوباء وعلاج المرضى، وهذه التدابير الاستثنائية تحقق نتائج مهمة. نحن مصممون على حماية حياة وصحة شعب الصين وجميع بلدان العالم".

وجدد الرئيس الصيني تأكيده على ضرورة تظافر الجهود، قائلا: "كما قلت في كثير من الأحيان، الإنسانية هي مجتمع ذو قدر واحد، والوحدة والتعاون هما أقوى سلاح لهزيمة المرض الذي يهدد الجميع".

هذا وقد أكد بيل غيتس في وقت سابق عزمه التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة فيروس "كورونا"، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس.

المصدر: نوفوستي