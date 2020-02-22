شرطة لندن توجه اتهامات لرجل في حادث طعن بمسجد

أعلنت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، أنها وجهت اتهامات لشاب عمره 29 عاما في حادث طعن مؤذن بمسجد في منطقة بارك رود بلندن.

وقالت الشرطة إنها وجهت للشاب، دانييل هوتون، تهمتي إلحاق أذى بدني خطير وحيازة آلة حادة، ومن المقرر أن يمثل داخل قفص الاتهام أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية، اليوم السبت.

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وبحسب الشرطة فإن المحققين لا يعتقدون بأن الحادث له صلة بالإرهاب.

من جهته دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحادث وقال إنه شعر بحزن عميق لدى علمه بالهجوم.

وكتب على تويتر "من المروع أن يحدث ذلك، خاصة في مكان للعبادة. أتعاطف مع الضحية وكل من تأثروا".

I'm deeply saddened to hear of the attack at the London Central Mosque. It's so awful that this should happen, especially in a place of worship. My thoughts are with the victim and all those affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2020

وفي وقت سابق ، أفادت الشرطة البريطانية إن رجلا في السبعينيات من عمره تعرض للطعن في مسجد بلندن، وإن رجلا آخر اعتقل لشبهة الشروع في القتل.

المصدر: وكالات