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إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

إيران تعلن عن حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا

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إيران تعلن عن حالتي وفاة بفيروس
Reuters
مستشفى في إيران - صورة تعبيرية
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أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد.

وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 7 إصابات في مدينة قم (توفي منهم اثنان) وأربع إصابات في طهران وإصابتين في محافظة جيلان بشمال البلاد.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضية.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس الخميس تعطيل المدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران تجنبا لانتشار العدوى.

المصدر: RT

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