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اعتراف ألماني رسمي.. مخاطر اليمين المتطرف مرتفعة جدا في البلاد

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اعتراف ألماني رسمي.. مخاطر اليمين المتطرف مرتفعة جدا في البلاد
Reuters FABRIZIO BENSCH
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر
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قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، الجمعة، إن التهديد الأمني المرتبط باليمين المتطرف مرتفع جدا في البلاد، مشيرا إلى أن القوات الأمنية عززت وجودها في محيط المساجد.

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وأضاف زيهوفر في مؤتمر صحافي، أن الشرطة الألمانية قامت بتعزيز وجودها، خصوصا أمام المساجد، بعد حادث الطعن داخل مسجد بالقرب من منتزه ريجنتس في العاصمة البريطانية، تسبب في إصابة شخص بجروح.

وتعهد الوزير بزيادة وجود الشرطة أمام "المؤسسات الحساسة" في جميع أنحاء البلاد.

وقال وفق ما نقلت عنه "دوتشيه فيليه" الألمانية، إن "التهديد الأمني المرتبط باليمين المتطرف مرتفع جدا في ألمانيا".

ووقع هجوم مسلح على مقهيين في بلدة هاناو بألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم أتراك، وإصابة 6 آخرين بجروح.

وعقب الهجوم، داهمت قوات الأمن منزل المهاجم الإرهابي "توبياس.ر" (47 عاما)، وعثرت على جثته وجثة والدته البالغة 72 عاما.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن هناك عدة أدلة على وجود دوافع عنصرية ويمينية متطرفة وراء الحادث، مشددة على أن الحكومة الألمانية ستستخدم كل قوتها للتصدي لمن يحاولون تقسيم سكان البلاد".

المصدر: سبوتنيك

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