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التحالف الدولي يعلق على "الاصطدام الذي كاد أن يقع" بين مدرعتين روسية وأمريكية في سوريا

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التحالف الدولي يعلق على
Reuters
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أصدر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بيانا تعقيبا على الحادث الذي وقع مؤخرا على الطريق M4 بشمال شرقي سوريا بين مدرعتين روسية وأمريكية.

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وحمّل المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كاغينز، الجانب الروسي المسؤولية عن الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي ويوثقه مقطع فيديو نشر في الإنترنت، متهما دورية عسكرية روسية بانتهاك بروتوكولات فض النزاع المبرمة بين الطرفين بهدف تجنب الحوادث في سوريا، وبالاقتراب من قوات أمريكية دون الالتزام بالتدابير الاحترازية.

ووصف الضابط الحادث بـ"اصطدام وشيك"، مضيفا أن الدورية الروسية  "تمت مرافقتها إلى خارج منطقة عمليات الولايات المتحدة".

وتظهر اللقطات المنشورة في الإنترنت ناقلة جند أمريكية ثقيلة، وهي تمنع عربة روسية مدرعة من طراز "تيغر" لتجاوزها، في جانب الطريق الإسفلتي، وتجبرها على التوقف، وينتهي التسجيل بذلك.

المصدر: سي إن إن

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