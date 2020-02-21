 
مباشر
عاجل
إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

طهران تعلق على العقوبات الأمريكية الأخيرة

أخبار العالم

طهران تعلق على العقوبات الأمريكية الأخيرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nb6q

علقت الخارجية الإيرانية على فرض الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء مجلس صيانة الدستور واعتبرته دليلا على عجز أمريكا وفشل سياسة الضغوط القصوى ضد طهران.

إقرأ المزيد
عقوبات أمريكية جديدة تشمل رئيس وأعضاء بمجلس الخبراء في إيران
عقوبات أمريكية جديدة تشمل رئيس وأعضاء بمجلس الخبراء في إيران

وقالت الخارجية في بيان إن الولايات المتحدة تخشى الديمقراطية في إيران ومشاركة الشعب في الانتخابات .. طهران لا تعير أي اهتمام لا لأمريكا ولا لعقوباتها الجبانة والجنونية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت أمس الخميس، عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية شملت رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، ومواقع إلكترونية حكومية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الإمبراطورية إلى الجحيم