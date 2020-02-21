طهران تعلق على العقوبات الأمريكية الأخيرة

علقت الخارجية الإيرانية على فرض الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء مجلس صيانة الدستور واعتبرته دليلا على عجز أمريكا وفشل سياسة الضغوط القصوى ضد طهران.

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وقالت الخارجية في بيان إن الولايات المتحدة تخشى الديمقراطية في إيران ومشاركة الشعب في الانتخابات .. طهران لا تعير أي اهتمام لا لأمريكا ولا لعقوباتها الجبانة والجنونية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت أمس الخميس، عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية شملت رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، ومواقع إلكترونية حكومية.

المصدر: وكالات