محاولة طعن في متنزه "أرمون هانتسيف" في القدس (فيديو)

أفادت مراسلتنا، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت امرأة في مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في متنزه "أرمون هانتسيف".

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن وسائل إعلام عبرية قولها إن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت فتاة في القدس بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأضافت أن "فلسطينية مسلحة بسكين حاولت طعن أحد المارة في قصر المفوض في القدس، وتمكن ضباط الشرطة الذين كانوا هناك من القبض عليها، مشيرة إلى عدم وجود أي إصابات".

المصدر: RT + معا