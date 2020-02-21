مسلحون موالون لتركيا في إدلب حاولوا استهداف "سو-24" روسية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في شبكة الإنترنت، محاولة فاشلة قام بها مسلحون موالون لتركيا في محافظة إدلب، لإسقاط قاذفة روسية من طراز "سو – 24"، بواسطة نظام صواريخ محمول مضاد للجو.

إقرأ المزيد

وكان مصدر دبلوماسي عسكري أبلغ الأسبوع الماضي عن قيام تركيا بنقل منظومات دفاع جوي أمريكية محمولة، إلى مسلحين في شمال غرب سوريا.

Wow, looks like Russian Su-24 somewhere over Idlib was targeted by MANPADS launched by FSA, but didn’t reach it's target. pic.twitter.com/BRl95F51p8 — Status-6 (@Archer83Able) February 20, 2020

وتمكن الجيش لسوري في وقت سابق من صد هجوم كبير، حيث حاول مسلحون موالون لتركيا اختراق مواقع القوات النظامية السورية في إدلب، إلا أن وحدات الجيش السوري قضت على قسم من القوات المعادية واحتفظت بمواقعها.

علاوة على ذلك، انطلقت القاذفات الروسية "سو – 24" في الأجواء بطلب من دمشق، ووجهت ضربات للإرهابيين، ما ساعد الجيش السوري في صد الهجوم.

المصدر: نوفوستي