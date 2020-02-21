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هونغ كونغ تؤكد إصابة شرطي بفيروس "كورونا" وحجز آخرين خوفا من العدوى

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هونغ كونغ تؤكد إصابة شرطي بفيروس
Reuters
هونغ كونغ- صورة أرشيفية
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أكدت السلطات في هونغ كونغ إصابة شرطي بفيروس "كورونا" وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى له في المدينة، مع وضع عشرات آخرين من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

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وأوضحت السلطات في هونغ كونغ في بيان: "وكان الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاما قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة يوم 18 فبراير الجاري، وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونغ كونغ على فيسبوك أن جميع من حضر تلك المأدبة وضع في الحجر الصحي".

وأضاف البيان، "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".

وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في هونغ كونغ بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

المصدر: وكالات 

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