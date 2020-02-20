بالصور.. اكتشاف مصنع سجائر غير مشروع  تحت سطح الأرض جنوب إسبانيا

في حادث يعد الأول من نوعه، اكتشفت أجهزة الأمن الإسابانية، مصنع غير مشروع للسجائر، تحت سطح الأرض في مقاطعة مالقة جنوب إسبانيا.

وأكدت الشرطة الإسبانية والشرطة الأوروبية "اليوروبول" اليوم الخميس أن المصنع يقع على عمق أربعة أمتار تحت سطح الأرض، أسفل إسطبل للخيول في مالقة، حيث جرى اعتقال عشرين شخصا من بريطانيا وأوكرانيا وليتوانيا.

وصادر عناصر الأمن داخل المصنع أكثر من ثلاثة ملايين سيجارة وأكثر من 160 كيلوغراما من مادتي الحشيش والماريخوانا المخدرتين، وثلاثة مسدسات، بالإضافة إلى اكتشافهم أسرّة وأماكن سكن للعمال داخل المصنع الذي بدأ عمله عام 2019، وكان مدخله مخفيا بحاوية نقل كبيرة.

Reuters

Reuters

Reuters

وأشارت "اليوروبول" إلى أن أن العمال أجبروا على العمل في ظروف خطيرة للغاية مع درجة سمية مرتفعة ودون السماح لهم بمغادرة الموقع تحت الأرض.

وكان المصنع ينتج نحو 3.5 ألف سيجارة في ساعة.

وأشار الحرس المدني الإسباني إلى أن غالبية أفراد العصابة المسؤولة عن تشغيل المصنع من المواطنين البريطانيين.

المصدر: أسوشيتد برس