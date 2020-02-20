موسكو تنفي اتهامات جورجيا بـ "قرصنة" مؤسساتها

نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، اتهامات وجهتها تبليسي إلى روسيا بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد جورجيا في العام الماضي.

وفي تصريح صحفي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو: "نترك هذه التعليقات لضمير المسؤولين الجورجيين الذين أدلوا بها. لم ولا تنوي روسيا إطلاقا التدخل في شؤون جورجيا الداخلية بأي شكل كان".

واتهم المتحدث باسم الخارجية الجورجية روسيا، في وقت سابق، بالضلوع في تنظيم وإجراء أعمال قرصنة إلكترونية، خلال العام الماضي، استهدفت مواقع إدارة رئيس الدولة والأجهزة القضائية والبلديات ومؤسسات حكومية وتجارية وإعلامية.

ولم يقدم المسؤول الجورجي أي أدلة تدعم هذا الاتهام.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أشار إلى أن روسيا اقترحت تكثيف جهود دولية لمواجهة جرائم القرصنة الإلكترونية.

كما ذكر بيسكوف أن قطاعات استراتيجية من الاقتصاد الروسي تتعرض بانتظام من الخارج، لهجمات إلكترونية، مؤكدا حرص الأجهزة المعنية الروسية على التصدي لهذه الهجمات.

كما نفى بيسكوف قطعيا أي زعم بضلوع روسيا في جرائم ترتكب في المجال الإلكتروني.

المصدر: نوفوستي