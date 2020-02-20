مسؤول إيراني: لا مانع لدى طهران من تطوير العلاقات مع مصر

أعلن مسؤول إيراني أن بلاده لا ترى أي قيود تمنعها من تطوير علاقاتها الثنائية مع مصر "بما يخدم مصالح المنطقة بأكملها".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، عن مدير مكتب المصالح الإيرانية في القاهرة، ناصر كنعاني، قوله أمس الخميس في تصريحات صحفية، إن "طهران تتحلى بالمرونة تماما" إزاء فرص تنمية العلاقات مع القاهرة، مشددا على أن الركود في العلاقات بين الدولتين لا يصب في مصلحة أي منهما ويضر بشعوب المنطقة وحكوماتها.

ودعا المسؤول وسائل الإعلام في البلدين إلى الاضطلاع بدور أكبر في فتح آفاق جديدة وتمهيد الطريق لاتخاذ قرارات "أفضل وأصح" في هذا الاتجاه، من خلال تقديم تحاليل منصفة وبناءة للوضع السائد على العلاقات بين إيران ومصر.

وتابع كنعاني أن استمرار هذا الوضع في العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة يعد "تمهيدا لتفويض دوري البلدين إلى لاعبين آخرين".

وتشهد العلاقات المصرية الإيرانية حالة من الجمود منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وذلك بعد فترة تحسن في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

المصدر: فارس