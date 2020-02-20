"رايتس ووتش": الشرطة الكينية تواصل عمليات القتل في أحياء نيروبي الفقيرة

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، أن الشرطة الكينية قتلت بالرصاص 8 أشخاص على الأقل خلال الشهرين الماضيين، في الأحياء الفقيرة في نيروبي.

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وقالت المنظمة ومقرها نيويورك، إن "أحدث ضحايا عنف الشرطة شبان من مناطق فقيرة قتلهم أفراد شرطة بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، وهي بذلك تنتهك قوانين استخدام القوة المفرطة رغم تأكيد مسؤولين أنهم عازمون على إنهاء مثل هذه الممارسات".

وقال شاهد عيان، إن "أحد الشبان (19 عاما) كان في طريقه إلى عمله عندما صادف أشخاصا يفرون من الشرطة"، مضيفا أن "الشاب ركع متوسلا للشرطة للسماح له بالمرور، لكن الشرطة أطلقت النار عليه وأصابته في الصدر".

من جهتها، تنفي الشرطة الكينية، استخدامها "للقوة المفرطة"، وقال المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو: "لدينا حالات نفذ فيها رجال الشرطة عمليات قتل... وقد اعتقلوا ووجهت لهم اتهامات أمام محكمة على ما ارتكبوه".

وتأتي عمليات القتل وسط غضب عام من وحشية الشرطة في الدولة الإفريقية وتقاعس الحكومة في محاسبة رجال الشرطة على الرغم من وجود جهة رسمية للرقابة عليها.

المصدر: رويترز