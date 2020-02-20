تزامنا مع مجريات إدلب.. الناتو ينشر على "تويتر" فيديو بوسم "تركيا هي الناتو"

نشر حلف شمال الأطلسي "الناتو" على صفحته الرسمية في "تويتر"، مقطع فيديو يصور بطولات الجيش التركي، مع وقع الهجوم على مواقع للجيش السوري في إدلب من قبل فصائل مسلحة معارضة بدعم تركي.

وتظهر في الفيديو الطيار التركي إسرا أوزاتاي، وهي تتحدث عن الجيش التركي وسلاح الجو خاصة، وتاريخ انضمامه إلى الحلف، وفي نهاية الفيديو تتوسط أوزاتاي مجموعة من الشباب وهم يهتفون بصوت واحد "نحن الناتو".

NATO is a family of common values.



We are united with our Allies for peace and stability.



🇹🇷#Turkey is NATO, #WeAreNATOpic.twitter.com/77Yx3qsQSr — NATO (@NATO) February 20, 2020

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن العملية العسكرية في إدلب "مسألة وقت"، مشيرا إلى أن "أنقرة وجهت تحذيرات نهائية للحكومة السورية بهذا الشأن".

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في وقت سابق، أن "موقف حلف شمال الأطلسي وحلفاء تركيا تجاه إدلب غير كاف، وغير مقبول".

وطالبت تركيا أكثر من مرة الناتو، بتقديم دعم جاد وملموس لوقف هجمات الجيش السوري على إدلب شمال غربي سوريا.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "هناك تقاربا مع روسيا في المحادثات حول الوضع بسوريا، لكن ليس على المستوى المطلوب"، منوها بأنه سيتم تكثيف هذه المحادثات بشأن إدلب.

المصدر: وكالات