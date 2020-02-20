الكرملين: التحضيرات بشأن عقد قمة روسية إيرانية تركية جارية وموعدها لم يحدد بعد

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التجهيزات لقمة روسيا وتركيا وإيران حول سوريا جارية، مؤكدا على أنه لم يتم الاتفاق على الموعد بعد.

وأضاف بيسكوف اليوم الخميس: "في الواقع، جرت مفاوضات مع الجانب الإيراني حول هذا الموضوع، وهذه القمة قيد الإعداد​​​. في هذه الحالة هناك موافقة من الجانب الروسي على تواريخ معينة. ولكنكم تعلمون أنه من الضروري تنسيق المواعيد مع الرؤساء الثلاث، وحتى الآن لم نتهي من هذا، وبمجرد أن يتم هذا سنبلغ الجميع".

إلى ذلك قال مسؤول تركي لوكالة رويترز في وقت سابق من اليوم ن إيران وتركيا وروسيا تخطط للاجتماع في طهران مطلع شهر مارس المقبل لمواصلة مناقشة الوضع المتأزم في إدلب، والأزمة السورية.

المصدر: إنترفاكس