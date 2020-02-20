مناورات بحرية أمريكية - سعودية في مياه الخليج

تبدأ القوات البحرية السعودية والأمريكية مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل، في مياه الخليج.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري"، ستجري بالأسطول الشرقي للمملكة، وأنها امتداد لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وهو يتضمن عددا من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

المصدر: الرياض